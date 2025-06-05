В Электростали завершилось благоустройство «народных троп»

В городском округе Электросталь завершилось благоустройство «народных троп». В этом году в рамках программы «Народные тропы Подмосковья» было обустроено три новых пешеходных дорожки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание было уделено созданию удобной и безопасной инфраструктуры для школьников: две новые тропы расположены около школы № 22 и обеспечивают удобный и быстрый доступ к учебному заведению.

Третья тропа, с самой большой протяженностью (более 800 метров), ведет от ул. Журавлева к Загородному проезду (кладбище «Новое»).

Общая протяженность обновленных пешеходных коммуникаций в этом году составила 1 088 метров.

Теперь жители могут пользоваться современными асфальтированными пешеходными дорожками. Это не только повышает комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность, особенно в темное время суток и в непогоду.

Работы по обустройству пешеходных коммуникаций проходили в рамках программы «Народные тропы Подмосковья».

Цель программы — оборудовать пешеходные дорожки для удобного и быстрого доступа горожан к детским садам, школам, поликлиникам, паркам, автобусным остановкам и другим объектам инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.