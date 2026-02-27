В Электростали завершилась неделя работы Каникулярных Клубов Движения Первых

В пятницу, 27 февраля, подошла к концу насыщенная неделя работы Каникулярных Клубов Движения Первых в городском округе Электросталь. В этот раз в течение всей недели мероприятия были посвящены теме патриотического воспитания и защиты Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам были подробно представлены ключевые патриотические проекты, реализуемые на уровне городского округа, региона и всей страны. Особое внимание было уделено военно-патриотической игре «Зарница-2.0» и проекту «Хранители истории». Организаторы рассказали о целях этих инициатив, а также о том, как стать участником проектов.

Значительная часть программы была посвящена знакомству с силовыми структурами. Перед ребятами выступили представители Росгвардии и сотрудники войсковой части. Участникам разъяснили функционал и задачи этих служб. В качестве наглядной демонстрации был показан динамичный видеоролик о деятельности части. Кульминацией этого блока стало выступление кинолога со служебной собакой. Гостям рассказали о функционале боевых собак, после чего продемонстрировали показательные упражнения, иллюстрирующие их тренированность и задачи, выполняемые на службе.

Помимо теоретической части, для учеников организовали интерактивные площадки, которые были поделены на тематические зоны. Школьники получили возможность изучить основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также основы оказания первой медицинской помощи. Ребята могли примерить на себя элементы экипировки, почувствовать вес снаряжения и сделать памятные фотографии.

«Каникулярные клубы Движения Первых» — это инициатива, которая позволяет электростальским школьникам проводить время каникул с пользой, узнавать новое и проявлять активность.

