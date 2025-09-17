В Электростали завершено благоустройство в парке при медицинском учреждении

В парке ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России завершены работы по благоустройству. Теперь рекреационная территория стала действительно современной и уютной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральным элементом пространства стал новый фонтан круглой формы с каскадным расположением чаш. Вечером он особенно красив, автоматически включающаяся подсветка из светодиодных светильников создает приятную атмосферу.

Органично дополняют композицию полукруглые скамейки, подчеркивающие форму фонтана. На территории также были проложены удобные дорожки, установлены лавочки и спортивная площадка.

Особое внимание привлекают элементы ландшафтного дизайна. Среди них — топиарная скульптура в виде гигантского сердца в ладонях, расположенная около фонтана.

Перед входом в высотный корпус установлены изящные фигуры павлинов, а рядом с ними разместились такие же топиарные медведи.

Все элементы выполнены из материалов, которые выдерживают любые погодные условия и сохранят свою красоту на долгие годы. Все топиарии уже успели стать популярными объектами для селфи для пациентов и посетителей парка.

Этот парк стал не просто местом отдыха, но и примером того, как территория рядом с медицинским учреждением может превратиться в пространство для восстановления сил, общения и прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.