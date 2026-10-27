В Электростали запустили проект «Киберурок» для школьников

Школьники Электростали в новом учебном году начали изучать основы безопасного поведения в интернете на занятиях регионального проекта «Киберурок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Киберурок» направлен на повышение цифровой грамотности школьников и формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде. Его реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Цифровая Россия».

Пилотными площадками в Электростали стали шесть образовательных учреждений: школы № 1, 5, 11, 12, гимназия № 21 и школа «Новое поколение».

В школе № 11 прошел урок «Цифровая самооборона». Ученики разобрали принципы многофакторной аутентификации, способы защиты персональных данных и типичные схемы интернет-мошенников. Практическую часть посвятили разбору реальных случаев.

По данным организаторов, такие занятия помогают школьникам распознавать фейковую информацию, грамотно пользоваться цифровыми сервисами и осознанно подходить к публикации личных данных в сети. Педагоги отмечают, что цифровая грамотность становится базовым навыком наравне с чтением и письмом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.