В Клину представят новый том полного собрания сочинений Чайковского

Презентация нового тома Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского пройдет 7 ноября в 15:00, в День памяти композитора, в его музее-заповеднике в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Том с партитурой симфонической фантазии «Фатум» (1868) открыл серию II, посвященную оркестровым произведениям, и стал пятнадцатым в проекте. Научный редактор — кандидат искусствоведения Даниил Петров.

Чайковский не считал «Фатум» достойным распространения. Фантазию впервые издали после его смерти, в 1896 году, когда все наследие композитора стало восприниматься как художественная и историческая ценность. С тех пор текст полностью не сверяли с сохранившимися источниками.

Для новой публикации партитуру воссоздали по оркестровым партиям, изготовленным для первых исполнений в 1869 году. Уточнения затронули штрихи, динамику, детали оркестровки и звуковой состав отдельных аккордов. В том также вошло переложение для фортепиано в четыре руки, подготовленное композитором и теоретиком Н. А. Соколовым для издания 1896 года.

Издание содержит материалы об истории создания, исполнения и восприятия «Фатума», в том числе впервые публикуемые документы. Научно-текстологический раздел объясняет решения редактора, описывает источники и комментирует нотный текст. Том иллюстрирован фрагментами рукописных и печатных источников, историческими фотодокументами.

Полное собрание сочинений — совместный проект Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, Государственного института искусствознания и челябинского музыкального издательства «Авто Граф».

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