В Электростали за неделю устранили 450 кв м ям

Оперативное совещание прошло 12 мая в городском округе Электросталь под руководством главы муниципалитета Филиппа Ефанова, где подвели итоги работы коммунальных служб за неделю. В округе устранили 450 квадратных метров ям и обновили разметку на 36 пешеходных переходах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник глава Электростали Филипп Ефанов провел оперативное совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций, коммунальных служб и социальных учреждений. Участники подвели итоги прошедшей недели и обсудили задачи на ближайший период.

Представители «ТеплоВодоСнабжения» продолжают благоустройство территории после ремонтных работ на улице Ялагина. Специалисты уже вывезли бетонные блоки и приступили к завозу грунта для обустройства газона. «Мособлводоканал» за неделю отремонтировал 15 канализационных люков и восстановил асфальтовое покрытие на пяти участках. Также сотрудники предприятия устраняют провалы и проводят промывку сетей водоснабжения по обращениям жителей.

МБУ «Благоустройство» сообщило, что за неделю в округе ликвидировали 450 квадратных метров ям и обновили разметку на 36 пешеходных переходах. На этой неделе специалисты продолжат ямочный ремонт, покос травы и механизированную уборку дорог и тротуаров. Совместно с подрядной организацией ведется химическая обработка территорий от борщевика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.