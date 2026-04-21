В Электростали за неделю устранили 320 кв м ям

Итоги работы за прошедшую неделю подвели 20 апреля в городском округе Электросталь на оперативном совещании под руководством первого заместителя главы Вадима Бахматова. Дорожные и коммунальные службы отчитались об устранении 320 квадратных метров дефектов покрытия и вывозе 617 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, дорожно-коммунальных служб и социальных учреждений. Основное внимание уделили благоустройству территорий и содержанию дорожной инфраструктуры. В округе продолжаются подметание и мойка дорог и тротуаров.

За неделю дорожные службы устранили 320 квадратных метров ям. Сотрудники МБУ «Благоустройство» отремонтировали 34 элемента на детских игровых площадках. Коммунальные службы вывезли 617 кубических метров несанкционированного мусора. За сброс отходов в неположенных местах предусмотрены штрафы.

В муниципалитете продолжается месячник благоустройства. В субботу, 18 апреля, на уборку вышли более 3 тыс. человек и 23 единицы техники. Участники собрали 730 мешков мусора и привели в порядок свыше 60 территорий. Завершающий общеобластной субботник пройдет 25 апреля, к нему могут присоединиться все желающие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.