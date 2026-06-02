В Электростали за неделю отремонтировали 650 кв м дорог

Оперативное совещание с руководителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций прошло 1 июня в городском округе Электросталь. Участники подвели итоги недели и определили задачи на ближайший период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Филипп Ефанов провел встречу с представителями коммунальных служб и социальных учреждений. На совещании заслушали отчеты по профильным направлениям.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю выполнили 650 квадратных метров ямочного ремонта. Также специалисты окрасили 10 пешеходных переходов и 280 погонных метров ограждений, отремонтировали 35 игровых элементов на детских площадках и установили 45 дорожных знаков. В округе продолжаются покос травы механизированным и ручным способом, уборка дворов и дорожного смета, санитарная обрезка деревьев. Параллельно ведется кампания по борьбе с борщевиком Сосновского.

На проспекте Ленина завершили укладку нового дорожного полотна. После формирования покрытия и исчезновения битумной пленки специалисты нанесут разметку и окрасят бордюрный камень.

Представитель «Мособлводоканала» сообщил, что за неделю устранены два технологических инцидента и 45 засоров на сетях водоотведения. Продолжается промывка сетей для повышения качества воды и ремонт канализационных люков: восстановлены семь колодцев и заасфальтированы три площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.