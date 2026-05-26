В Электростали за неделю отремонтировали 1000 кв метров дорог

Итоги недели подвели 25 мая на оперативном совещании в городском округе Электросталь под руководством главы Филиппа Ефанова. За это время в муниципалитете устранили около 1000 кв метров ям и обновили десятки объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, коммунальных служб и социальных учреждений. Основной темой стала оценка выполненных работ и постановка задач на текущий период.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю устранили около 1000 кв метров ям. Также специалисты обновили 79 пешеходных переходов и отремонтировали 28 элементов на детских игровых площадках. Продолжается окос травы в ручном и механизированном режиме.

Представители «Мособлводоканала» ликвидировали около 50 засоров и шесть технологических инцидентов. Специалисты продолжают промывку сетей по адресам, откуда поступали жалобы, а также восстанавливают обечайки канализационных люков на проезжей части.

Отдельно на совещании рассмотрели обращения жителей. В частности, коллективную жалобу от дома на улице Мира на низкое качество горячего водоснабжения, слабый напор и долгий прогрев воды. В качестве одного из вариантов решения предложено перевести систему ГВС на открытый водоразбор. Исполнение поручений находится на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались уже с весны. При этом глава региона заявил о важности сокращения срока неудобств для жителей.

«В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть, в том числе, интерактивная карта коммунальных услуг», — рассказал Воробьев.