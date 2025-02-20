В Электростали ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали

В преддверии Дня защитника Отечества начальник ЦМСЧ-21 Марем Арапханова вместе с коллегами посетила ветеранов Великой Отечественной войны, которые ранее работали в медсанчасти, и вручила им юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это символ благодарности мужественному поколению, которое вынесло на своих плечах все тяготы военных лет.

Несмотря на возраст, ветераны сохранили бодрость духа и оптимизм, они остаются примером стойкости, мудрости и жизнелюбия, вдохновляя новое поколение на добрые дела и уважение к истории.

Встречи прошли в теплой домашней атмосфере, наполненной доброжелательностью и искренними эмоциями. В каждом доме звучали воспоминания о прошлом, о работе в медсанчасти, о коллегах и, конечно, тех непростых, но важных годах, которые ветераны вместе пережили.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.