Лауреатов премии «Признание» наградили в Электростали на 30-й юбилейной церемонии «От традиций к новым вершинам». Награды вручили в шести номинациях за вклад в развитие молодежной политики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Премия «Признание» уже три десятилетия объединяет людей, которые развивают молодежную политику Электростали. В течение года участники проявляли себя в профессии, общественной жизни, творчестве, волонтерстве и патриотическом воспитании.

В номинации «Партнер» отметили предпринимателей, предприятия и организации, поддерживающие молодежные инициативы и проекты. В номинации «Проект года» наградили авторов новых идей и социально значимых мероприятий. Номинация «Молодые профи» объединила специалистов, добившихся профессиональных успехов и проявивших инициативу и ответственность.

В номинации «Патриот» отметили защитников Родины, юнармейцев, волонтеров, студентов, педагогов и общественников. Они проводят уроки мужества, сохраняют историческую память, собирают гуманитарную помощь и поддерживают бойцов.

Награды «Быть примером» получили люди, которые вдохновляют молодежь своим опытом, профессиональными достижениями и гражданской позицией. В номинации «Активист» отметили представителей волонтерских движений и общественных организаций, которые участвуют в жизни округа и представляют его на региональных и Всероссийских площадках.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов пожелал лауреатам не останавливаться на достигнутом, воплощать новые идеи и добиваться еще больших успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.