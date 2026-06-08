В Электростали установили домики для уток на двух прудах

Плавучие домики для уток установили 5 июня на водоеме в парке «Авангард» и на пруду у ЛДС «Кристалл» в Электростали. Конструкции создали школьники в рамках конкурса «Утиный домик», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Домики изготовили учащиеся образовательных учреждений городского округа. Свои проекты они представили на церемонии 5 июня, где жюри отметило креативный подход и детальную проработку конструкций.

На пруду у ЛДС «Кристалл» разместили домик школы №18. Его сделали воспитанники пришкольного лагеря под руководством учителя изобразительного искусства и заместителя директора по безопасности.

В парке «Авангард» на воду спустили конструкцию школы №11. Над проектом работал трудовой отряд учеников 10 «М» и 11 «П» классов вместе с наставниками. В администрации подчеркнули, что конкурс стал примером совместной работы детей и взрослых по созданию более комфортной и дружелюбной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.