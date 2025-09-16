В Электростали улучшили спортивную инфраструктуру и общественные пространства. В 2024 году заработала новая многофункциональная площадка в Елизаветине, в 2025 году провели замену покрытия на стадионе футбольной школы «Восток». Эти вопросы обсуждались во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с экс-главой городского округа Инной Волковой и новым врио руководителя муниципалитета Филиппом Ефановым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В октябре закончат обновление СШОР «Электросталь» на улице Пионерской. В рамках проведения ремонта зала единоборств спортивной школы проводятся проектно-изыскательные работы.

За последние пять лет в Электростали преобразили ряд общественных пространств. Среди них парк «Восточный», площадь Металлургов, лесопарк «Авангард» (первая очередь) и Вознесенская аллея.

В 2025 году восстановили исторический фонтан «Рыбки». Заканчивают работы на центральной площади рядом с ЛДС «Кристалл», в сквере «Защитникам неба» и «На семи ветрах».

Еще в Электростали строят сквер «Затишье». Сдать его собираются в ноябре. В планах на 2027-2028 годы — благоустройство лесопарков «Авангард» и «Юбилейный» (вторая очередь).

В 2026-2029 годах собираются произвести благоустройство площади рядом с КЦ «Октябрь», зоны для пешеходов на улице Советской, сквера «Машиностроителей» рядом с мемориальным комплексом «Катюша» (проведут его реконструкцию).

Волкова подчеркнула, что в городском округе Электросталь реализовывают 13 инвестиционных проектов суммарным объемом инвестиций 1,75 млрд рублей. Будет сформировано более 550 рабочих мест. Так, в г. о. собираются возвести завод матричных комплектов для алюминиевых профилей (ООО «Масттех», инвестиции 500 млн рублей), автомобильной специальной техники (ООО «ТК Лифт», 320 млн) и металлоконструкций для объектов атомной энергетики (ООО «Русатомэкспертиза», 100 млн).

Волкова управляла Электросталью с 2020 года. Она сложила полномочия, поскольку была выбрана в совет депутатов городского округа на последних выборах. На встрече губернатор Подмосковья поблагодарил Волкову за добросовестную работу на посту.

«Вы почти 5 лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы — настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, всем нашим общественным организациям», — сказал Воробьев.