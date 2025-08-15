В Электростали трудовые отряды убрали почти 11 тыс кв м городской территории

Участники проекта «Трудовые отряды главы» продолжают наводить порядок на улицах, общественных пространствах и во дворах Электростали. С 11 по 15 августа молодые люди провели большую работу по уборке городских территорий, а также приняли участие в культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе усилия отрядов были сосредоточены на ул. Пушкина, Советской, Красной, Пионерской, Радио, Тевосяна, Рабочей, Победы и Южном проспекте. Молодые люди занимались подметанием улиц и тротуаров, сбором мусора, помогали в уборке крупногабаритных отходов, удаляли поросль и подравнивали кустарники.

Благодаря их стараниям было собрано 18,2 куб. м мусора и приведено в порядок около 10 910 кв. м городской территории.

Помимо трудовых будней, участники проекта принимали активное участие в культурной жизни города. Они оказали помощь в организации и проведении праздника двора «Районы-кварталы» по адресу: ул. Ялагина, дом 15А, а также донорской акции, приняли участие в экологическом забеге.

Проект «Трудовые отряды главы», существующий с 2005 года, предоставляет подросткам возможность получить первый трудовой опыт и внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка в Электростали. Эта инициатива играет важную роль в формировании у молодежи ответственного отношения к своему городу и окружающей среде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.