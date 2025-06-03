В Электростали стартовала летняя педагогическая школа

сегодня в 09:25

На базе школы №11 состоялось открытие летней педагогической школы. Мероприятие объединило учеников разных школ Электростали, желающих попробовать себя в роли будущих педагогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственным словом к ребятам обратились начальник управления образования администрации г. о. Электросталь Елена Митькина и директор МУ ДПО «Методический центр» Светлана Кадейкина.

В течение дня школьники принимали участие в насыщенной и интересной программе, которая включала в себя тимбилдинг, творческие задания и разнообразные активности, направленные на развитие командного духа и навыков эффективного взаимодействия.

По итогам первого дня участникам были вручены сертификаты. Летняя педагогическая школа предоставляет ценный опыт, который станет большим вкладом в будущее профессиональное развитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.