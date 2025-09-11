В Электростали стартовал новый проект «Прогулки по родному городу»

Первая экскурсия состоялась 10 сентября и была посвящена уникальной теме: «Наследие Лопушанского. Сталинский ампир». Мероприятие позволило участникам проекта взглянуть на привычные улицы Электростали под новым углом. Под руководством опытного краеведа, Юлии Евгеньевны Колпиковой, участники «Активного долголетия» совершили экскурсионную прогулку и смогли полюбоваться изящными арками и величественными фасадами зданий, внимательно рассмотреть изысканную лепнину и многочисленные декоративные детали, которые формируют неповторимый архитектурный облик Электростали. Юлия Евгеньевна поделилась интересными историческими фактами о центральных зданиях города, раскрыла секреты и особенности архитектуры того времени, рассказала о замыслах зодчих и их вкладе в формирование облика города.

Проект «Активное долголетие» продолжает объединять жителей старшего поколения, предлагая новые форматы для общения, познания и активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.