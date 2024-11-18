В Электростали сотрудники полиции провели беседы со школьниками

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники УМВД России по г. о. Электросталь провели беседу с учениками местного общеобразовательного учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Полицейские разъяснили понятия «экстремизм» и «терроризм» и рассказали об их проявлении в повседневной жизни. В ходе беседы были рассмотрены такие темы как предотвращение распространения радикальной идеологии и конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды. Инспекторы обратили внимание молодых людей на ответственность, предусмотренную за совершение противоправных действий экстремистского характера.

Сотрудники полиции призвали школьников быть бдительными при общении в социальных сетях, не разглашать незнакомцам свои личные данные и толерантно относиться к представителям разных народов, национальностей, культур и вероисповеданий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.