В Электростали состоялась встреча бизнеса с представителями Банка России

В Электростали в коворкинг-центре «Fабрика» под председательством заместителя главы городского округа Электросталь Романа Лаврова прошла встреча с бизнесом и представителями Главного Управления Банка России по центральному федеральному округу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече были рассмотрены вопросы о целях и ключевых направлениях развития российского финансового рынка и о системе быстрых платежей, а также других перспективных платежных продуктах и сервисах. Также участникам встречи рассказали о стимулирующем банковском регулировании для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Спикерами выступили заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Владислав Гридчин и начальник управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.