В Электростали состоялась экскурсия из цикла «Прогулки по родному городу»

9 октября в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» состоялась насыщенная и вдохновляющая пешеходная экскурсия из цикла «Прогулки по родному городу», посвященная истории становления Электростали и ее основателю — выдающемуся промышленнику Николаю Александровичу Второву, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники прошли по тем улицам, где начиналась история промышленного города.

Особое внимание во время прогулки было уделено личности Николая Второва. Именно его вера в отечественное производство стала фундаментом, на котором строилась Электросталь. Благодаря его инициативам небольшой поселок постепенно превратился в мощный промышленный центр, известный далеко за пределами Подмосковья.

Экскурсия подарила участникам возможность почувствовать дух того времени, прикоснуться к истокам и по-новому взглянуть на знакомые улицы. Каждый шаг напоминал о людях, благодаря которым город рос и развивался.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.