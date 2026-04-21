В Электростали школьникам рассказали об опасности вредных привычек

Профилактическая беседа «Опасные привычки» прошла 21 апреля в школе имени В. Д. Корнеева в Электростали в рамках проекта «Живи свободно!». Учащимся рассказали о вреде асоциального поведения и наркотической зависимости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча была направлена на формирование у подростков негативного отношения к вредным привычкам и осознанного выбора в пользу здорового образа жизни. Беседу сопровождала мультимедийная презентация, которая помогла наглядно показать последствия опасных пристрастий.

Особое внимание организаторы уделили теме наркотической зависимости как одной из наиболее разрушительных угроз для молодежи. Школьникам объяснили, как зависимость влияет на здоровье, снижает успеваемость и может поставить под угрозу будущее.

На конкретных примерах и с использованием статистики участники увидели реальные последствия асоциального поведения. Подобные мероприятия помогают подросткам выработать ответственное отношение к своему здоровью и научиться уверенно говорить «нет» опасным привычкам.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.