В Электростали реализуется проект промышленного туризма

В Московской области активно работают над адаптацией участников специальной военной операции и их возвращением к мирной жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Мининвест региона совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья реализует проект промышленного туризма «Звезды Победы».

Это серия экскурсий на ведущие предприятия для участников специальной военной операции и членов их семей с целью ознакомления с производственными процессами, условиями труда и вакансиями. Такой подход дает возможность сформировать конкретные карьерные запросы с учетом опыта и навыков участников СВО и способствует их трудоустройству.

22 октября такая экскурсия состоялась на базе предприятия ООО «Терминус». Эта компания выпускает в Электростали радиаторы и полотенцесушители. В ходе экскурсии ветераны специальной военной операции смогли в деталях изучить технологические процессы, ознакомиться с современным оборудованием, узнать о требованиях к работникам и доступных вакансиях.

На территории г. о. Электросталь это уже вторая экскурсия. Первая прошла 29 сентября на базе предприятия ООО «Русинокс».