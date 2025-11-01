В Электростали проверили готовность парка «Авангард» к зимнему сезону

В Электростали проверили готовность парка «Авангард» к зимнему периоду. В ходе осмотра комиссия оценила техническое оснащение и кадровый потенциал подрядной организации, ответственной за содержание парка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание было уделено инвентарю и технике, предназначенной для оперативной уборки снега и борьбы с гололедом. Комиссии был продемонстрирован широкий ассортимент уборочного инвентаря: лопаты, скребки для удаления наледи и уплотненного снега, а также эффективные ледорубы для разбивки ледяных образований. Кроме этого, парк обеспечен достаточным запасом противогололедных материалов — гранитной крошкой, которая будет использоваться на пешеходных дорожках и тротуарах.

По итогам проведенного осмотра, проверяющая комиссия дала положительную оценку готовности парка «Авангард». Было подтверждено, что подрядная организация полностью соответствует установленным требованиям и обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения бесперебойной работы и поддержания порядка на территории парка в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.