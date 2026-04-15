В Электростали провели семинар по фиджитал-спорту для педагогов

Областной методический семинар «Интеграция реальных и компьютерных соревнований в фиджитал-спорте» прошел 14 апреля в Электростали. В нем приняли участие 92 учителя физической культуры и информатики из 28 муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Семинар посвятили развитию фиджитал-спорта — формата, который объединяет физическую активность и цифровые технологии. Участники познакомились с основами фиджитал-движения и обсудили возможности его внедрения в образовательный процесс.

Педагоги попробовали себя в организации соревнований, разобрали принципы формирования команд и выбора дисциплин, а также изучили правила и современные подходы к оценке результатов. Практическая часть позволила отработать полученные знания в смоделированных ситуациях.

Организаторы отметили, что фиджитал-спорт помогает выстраивать диалог со школьниками на понятном им языке, сочетая движение и технологии. Такой формат повышает интерес к занятиям физической культурой и способствует всестороннему развитию детей. Семинар прошел при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.