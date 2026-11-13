В Электростали провели «Фабрику профессий» для школьников

Более 300 учащихся 7–10 классов приняли участие в профориентационном мероприятии «Фабрика профессий» в Электростали 12 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 12 ноября, в Электростали прошла традиционная «Фабрика профессий». Предприятия и образовательные организации города представили школьникам свои площадки.

Представители заводов и преподаватели рассказали о востребованных специалистах в металлургии, атомной и химической отраслях, машиностроении, медицине и бизнесе. Учащиеся задали вопросы потенциальным работодателям и узнали об актуальных образовательных программах.

Ежегодное мероприятие помогает старшеклассникам выбрать направление деятельности и узнать о возможностях для учебы, трудоустройства и карьерного роста в Электростали.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.