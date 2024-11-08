В Электростали открыли обновленный школьный музей Боевой Славы 31-й Армии

На мероприятии присутствовали поеётные гости, среди которых начальник Управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина, депутаты городского Совета, представители городской администрации, руководители образовательных учреждений, а также советники по воспитательной работе и руководители школьных музеев города.

Право провести первую экскурсию по музею после реконструкции было предоставлено главному исполнителю обновления, директору музея и идейному вдохновителю Екатерине Александровне Владимировой.

Екатерина Александровна с гордостью и волнением провела гостей по обновлённому музею. Экспозиции, оформленные с особым вниманием к деталям, основывались на личных вещах солдат, фотографиях и документальных свидетельствах их мужества.

Гости имели возможность увидеть, как проходила жизнь в годы войны, и ощутить атмосферу тех тяжёлых лет, когда на фронте решалась судьба страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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