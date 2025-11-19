В Электростали прошло торжественное награждение к дню рождения завода «Электросталь»
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
17 ноября свой 108-й день рождения отметил АО «Металлургический завод „Электросталь“. В честь праздника в Электростали прошло торжественное награждение, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот день в 1917 году на заводе была произведена первая плавка. За эти годы предприятие стало лидером отрасли.
«Металлургический завод „Электросталь“ продолжает работать для решения стратегических задач страны, как и во времена Великой Отечественной войны. Его продукция всегда была и остается эталоном качества. Но такого успеха невозможно было бы добиться без труда многих поколений сотрудников.
17 ноября состоялось торжественное награждение тех, кто внес наибольший вклад в развитие предприятия. На мероприятии присутствовал Глава г.о Электросталь Ефанов Филипп Александрович. Он наградил отличившихся сотрудников знаком «За заслуги перед городом», почетными нагрудными знаками и грамотами главы городского округа Электросталь.
Всего наград в этот вечер были удостоены более сорока человек.
