В Электростали прошло торжественное награждение к дню рождения завода «Электросталь»

В этот день в 1917 году на заводе была произведена первая плавка. За эти годы предприятие стало лидером отрасли.

«Металлургический завод „Электросталь“ продолжает работать для решения стратегических задач страны, как и во времена Великой Отечественной войны. Его продукция всегда была и остается эталоном качества. Но такого успеха невозможно было бы добиться без труда многих поколений сотрудников.

17 ноября состоялось торжественное награждение тех, кто внес наибольший вклад в развитие предприятия. На мероприятии присутствовал Глава г.о Электросталь Ефанов Филипп Александрович. Он наградил отличившихся сотрудников знаком «За заслуги перед городом», почетными нагрудными знаками и грамотами главы городского округа Электросталь.

Всего наград в этот вечер были удостоены более сорока человек.

