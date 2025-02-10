В Электростали прошло межнациональное культурно-просветительское мероприятие

В Культурном центре имени Н. П. Васильева состоялось праздничное мероприятие Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области в рамках проекта «Татарский Десант». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В числе присутствующих были заместитель главы городского округа Электросталь, депутаты, руководитель Центра помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также председатель мусульманской общины Электростали.

Гостей ожидала насыщенная программа. Они посетили выставку народного творчества и выставку, посвященную специальной военной операции, организованную полковником в отставке Валерием Ангаровичем Файзулиным, ветераном боевых действий и членом организации ветеранов вооруженных сил России и «Боевое братство».

Для участников мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению женского национального головного убора, а также представлена татарская кухня.

В завершение встречи гости насладились концертной программой, в которой звучали народные песни и танцы.

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