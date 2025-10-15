В Электростали прошла «Здоровая дискотека»

14 октября в Электростальском Молодежном Центре прошло традиционное мероприятие «Здоровая дискотека», направленное на профилактику появления вредных привычек среди молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На одной площадке собрались восемь школьных команд: МОУ СОШ № 11, № 12, № 13, № 15, № 22, а также Гимназия № 9, № 21 и «Новое поколение».

В рамках проекта участникам предстояло пройти серию интересных заданий: ответить на вопросы викторины, связанные с правильным питанием, активным образом жизни и профилактикой вредных привычек, а также продемонстрировать свои таланты в соревновании по синхронному исполнению тематических танцев.

Каждая команда проявила себя ярко и креативно, но победа по праву досталась команде «Пятнашки» из МОУ СОШ № 15 с УИОП.

Такие встречи помогают подросткам сделать осознанный выбор в пользу спорта, правильного питания и позитивного мышления. Благодарим всех участников за энергию, творчество и искренний интерес к теме здорового образа жизни.

