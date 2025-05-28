В Электростали прошла Всероссийская акция «Бегущая книга»

В Электростали состоялся интеллектуальный забег «Бегущая книга», который уже семь лет объединяет библиотечное сообщество и любителей чтения по всей стране. В этом году в акции приняли участие более 1 500 российских библиотек. Отправной точкой забега стала Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами акции выступили централизованная библиотечная система Электростали и одно из крупнейших городских предприятий — Машиностроительный завод. В забеге по традиции принимали участие электростальские студенты и активная молодежь города –собралось 16 команд по пять человек. «Книгобежцам» предстояло пройти увлекательный квест: разгадать маршрут, по которому они должны двигаться, правильно выполнить все задания организаторов и быстрее соперников прийти к финишу. На старте команды получили книги, которые во время прохождения маршрута по улицам, площадям, аллеям и скверам города дарили жителям города.

Темами забега в 2025 году стали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие отечественной атомной промышленности году, поэтому задания квеста «Звезда памяти», который прошли участники, были связаны с вкладом Электростали в Великую Победу и созданием атомного щита страны. Молодые люди проверили свою эрудицию, начитанность, смекалку, знание истории города и произведений Александра Пушкина, показали умение работать в команде и достигать цели. Победителями интеллектуального забега в 2025 году стали команды: «МИСиС» (11 600 баллов), «Элемаш» от АО «МСЗ» (11 400 баллов) и «Амбассадоры Росатома» (10 500 баллов).

Всех участников «Бегущей книги» наградили памятными призами и грамотами, предоставленными партнерами акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.