В Электростали прошла военно-прикладная игра «Полигон-2026»

На территории парка «Авангард» 25 февраля состоялась военно-прикладная игра «Полигон-2026», в которой приняли участие 16 команд муниципальных общеобразовательных учреждений и колледжей городского округа Электросталь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнование проходило в два этапа. В первом этапе участники демонстрировали навыки разборки и сборки автомата Калашникова, умение правильно заряжать магазин патронами, а также проверяли меткость в интерактивном лазерном тире. Второй этап включал физические испытания — приседания, отжимания, преодоление комбинированной полосы препятствий, перенос условно раненого на носилках и проверку теоретических знаний в формате викторины.

По итогам всех испытаний первое место заняла команда из школы № 18, второе место у ребят из школы № 15, третье место заняли студенты из Московского областного политехнического колледжа.

Для многих ребят «Полигон» стал проверкой не только физических возможностей, но и характера. Они поддерживали друг друга в различных ситуациях и стойко переносили сложности игры.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.