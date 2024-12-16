В Электростали прошла праздничная программа «Парки.Баранки»

В городском округе Электросталь прошел зимний праздник «Парки. Баранки», который собрал горожан в уютной и теплой атмосфере. В этот день в парке «Авангард» для жителей и гостей состоялась интересная программа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все желающие могли согреться ароматным чаем, вкусным глинтвейном, баранками и пряниками. В павильоне праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Для гостей с яркими вокальными и танцевальными номерами выступили Хор русской песни «Росица», Детский ансамбль народной песни «Полянка» и Коллектив народной песни «Певуньи», а также Хореографический ансамбль «Карусель».

Не менее интересным было участие в мастер-классе от шеф-повара кафе «Аура». Гости научились готовить классический греческий салат и самый зимний напиток— глинтвейн. Участники узнали секреты приготовления блюда и смогли насладиться результатом.

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