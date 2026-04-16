В Электростали прошла окружная сессия «Советов Первых»

Стратегическая сессия по развитию «Советов Первых» «Движения Первых» Московской области прошла 14 апреля в Центральной городской библиотеке имени К.Г. Паустовского в Электростали. В ней приняли участие делегации из 10 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завершающая окружная стратегическая сессия была посвящена развитию системы Советов Первых в первичных отделениях движения. Участники работали над методическими рекомендациями и обменивались опытом. Делегации разделили на команды, которым предстояло предложить решения для дальнейшего развития Советов Первых в Московской области.

Городское отделение «Движения первых» в Электростали является одним из самых активных и многочисленных в регионе. В России движение объединяет более 14 млн человек.

«Сегодня Электросталь объединила у себя ребят из 10 городских округов. В России более 14 миллионов человек являются участниками этого движения, и в перспективе оно должно охватить большинство молодых людей. Важно, чтобы они осознавали личную ответственность за принятые решения и понимали, что могут повлиять на развитие страны», — отметил заместитель главы городского округа Электросталь Сергей Бобков.

Для участников также организовали экскурсию по библиотеке. Ребята познакомились с историей учреждения, его архитектурными особенностями и участием в федеральном проекте «Семья» по модернизации пространства. В «кабинете писателя» активисты обсудили жизнь и творчество К.Г. Паустовского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.