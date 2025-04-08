В Электростали прошла научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»

В Электростали на базе лицея № 7 состоялась десятая юбилейная региональная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения». В конференции приняли участие ученики школ, лицеев и гимназий Московской области в возрасте от 9 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики 2–4 классов представили свои исследовательские работы в номинации «Юниор». Старшие школьники (5–11 классы) представили свои научные исследования в следующих номинациях: «Химия», «Биология», «Медицина», «Физика и астрономия», «История и обществознание», «География и краеведение», «Математика и информатика», «Лингвистика (иностранные языки)», «Филология (русский язык и литература)».

В этом году в заочном этапе конференции приняли участие 498 человек. В очном этапе соревновались 150 участников. В жюри были приглашены более пятидесяти научных руководителей и педагогов, а также представители бизнес-сообщества из г. о. Электросталь и других городов Московской области.

По завершении конференции были подведены итоги по каждой секции. Победители и призеры были отмечены дипломами и сертификатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.