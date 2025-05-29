В Электростали прошла межмуниципальная выездная администрация

В Электростали на базе молодежного центра состоялась межмуниципальная выездная администрация. Это новый формат встреч с жителями, на котором присутствуют представители региональных министерств и ведомств, ассоциации председателей МКД, фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, сообщает пресс-служба админитсрации горокруга.

Выездной прием проводился сразу для нескольких городов. В мероприятии приняли участие электростальцы, представители городской администрации, а также жители и Главы Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского городских округов и муниципального округа Шатура.

Жители интересовались благоустройством, ремонтом и содержанием МКД, были затронуты вопросы ЖКХ. Благодаря тому, что присутствовали представители разных направлений, большинство обращений удалось решить сразу.

Такие выездные администрации становятся действенным инструментом повышения эффективности управления и улучшения качества жизни населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.