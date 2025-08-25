В Электростали прошла юбилейная «Ночь кино»

23 августа в культурном центре им. Н.П. Васильева прошла десятая, юбилейная Всероссийская акция «Ночь кино», которая вновь объединила зрителей разных поколений и подарила незабываемые эмоции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот вечер зрители окунулись в особую атмосферу кинематографа, почувствовали радость от совместного просмотра и вспомнили, что кино — искусство, которое вдохновляет, объединяет и заставляет сопереживать героям на экране.

В программе были три яркие и долгожданные картины. Красочное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» и военная драма «Группа крови».

Зрители провели вечер в приятной атмосфере. Каждая из картин нашла отклик в их сердцах и позволила по-новому взглянуть на современный отечественный кинематограф.

Эта «Ночь кино» стала еще одним подтверждением того, что любовь к киноискусству жива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.