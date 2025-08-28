В Электростали прошла экологическая акция

Работа по очистке пруда «Южный» была проведена с использованием комплексного подхода. В рамках экоакции была полностью расчищена береговая линия от скопившегося бытового мусора, травы и веток. Особой задачей, требовавшей специальной подготовки и оборудования, стала уборка водной растительности. С привлечением профессиональных водолазов и специализированной техники удалось сформировать комфортный и безопасный спуск к воде.

Все собранные отходы были упакованы в мешки и направлены на дальнейшую утилизацию.

Эта акция является еще одним примером активной позиции в деле сохранения и благоустройства природных территорий. Регулярные подобные мероприятия, направленные на поддержание чистоты, способствуют формированию здоровой окружающей среды и повышению качества жизни горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.