В Электростали прошла экологическая акция по сбору вторсырья

Более 150 электростальцев приняли участие в экологической акции по сбору вторсырья, которая прошла на центральной площади города в субботу, 24 мая. Такие полезные акции проходят в Электростали ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз усилиями волонтеров и неравнодушных горожан было собрано более 80 мешков и коробок с различными видами перерабатываемых отходов. Участники акции приносили твердый и мягкий пластик, стекло, металл, макулатуру, тетрапак, батарейки, старую технику и не только. Все собранное вторсырье волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Собиратор», откуда оно попадет на перерабатывающие предприятия. Многие приносили крышечки от пластиковых бутылок, средства от переработки которых идут на благотворительные цели.

Акция «РазДельный Сбор» проходит каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади возле ЛДС «Кристалл» (на пересечении улиц Мира и Корешкова).

Ближайшая акция состоится 28 июня, присоединиться к ней могут все желающие.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.