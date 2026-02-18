В Электростали прошел выездной прием главы округа и специалистов

Выездной прием жителей состоялся 17 февраля в центральном районе Электростали. Глава округа Филипп Ефанов, его заместители и профильные специалисты ответили на вопросы горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в ЛДС «Кристалл». Жители Электростали обратились к главе округа Филиппу Ефанову, его заместителям и профильным специалистам с актуальными вопросами.

Основные обращения касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все вопросы были зафиксированы и переданы в работу профильным службам.

Часть проблем удалось решить на месте. Некоторые вопросы требуют дополнительной проработки. Так, одна из жительниц пожаловалась на протечку крыши после оттепели, несмотря на замену кровли летом 2025 года. Службы взяли ситуацию на особый контроль. Ремонт кровли запланирован на второй квартал текущего года, после схода снега. Управляющая компания будет регулярно очищать крышу и проверять состояние ливневой системы.

Выездные встречи проходят регулярно и способствуют оперативному решению проблем жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.