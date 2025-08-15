В Электростали прошел областной Единый день сбора гумпомощи «Доброе дело»

Данная акция направлена на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения Специальной военной операции, и школьников из новых регионов.

Жители города активно откликнулись и принесли необходимые вещи и продукты. В Центральной детской библиотеке «Буратино», где проходил сбор, было сформировано множество комплектов с канцелярскими товарами: ручками, карандашами, тетрадями, пеналами и другими школьными принадлежностями для детей.

Кроме того, электростальцы передали одежду, батарейки, медикаменты, средства личной гигиены, консервы и другие продукты питания для бойцов, выполняющих свой долг в зоне СВО.

Организаторы акции выражают искреннюю благодарность всем жителям Электростали за проявленное неравнодушие и участие в «Добром деле».

Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи продолжается в гуманитарном пункте по адресу: ул. Победы, дом 17, корп. 1 по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00. Помощь каждого важна и необходима.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.