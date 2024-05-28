В Электростали прошел интеллектуальный забег «Бегущая книга»

«Бегущая книга» — это уникальный формат привлечения жителей в библиотеки, сочетающий интерактив и спорт. Участники команд проверяют свою эрудицию, начитанность и смекалку, выполняя задания на улицах, площадях и аллеях города.

В этом году тема забега была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину. Задания квеста «Атомный Пушкин» были связаны с творчеством и жизнью великого поэта.

Победителями интеллектуального забега стали команды студентов МОПК и членов Местного штаба регионального движения «Волонтеры Подмосковья Электросталь».

Провели и организовали квест: Машиностроительный завод, Молодежный центр, Электростальскому институту (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» и Московский областной политехнический колледж — филиал автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.