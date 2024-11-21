В Электростали пройдет праздничная программа ко Дню матери

День матери — международный праздник, посвященный благодарности всем матерям. В 2024 году День матери отмечается 24 ноября. В честь этого события в воскресенье в парке «Авангард» пройдет мероприятие «Для милых мам», которое станет настоящим праздником для всех мам и детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В программе разнообразные активности, которые подарят позитивные эмоции и яркие впечатления.

В этот день гостей парка ждет концерт музыкальных коллективов города под названием «От сердца к сердцу». Яркие выступления артистов создадут праздничную атмосферу и обязательно поднимут настроение всем присутствующим. Также для любящих мам в павильоне будет организован интерактивный лекторий «Мамина шкатулка», где они смогут поучаствовать в интересных конкурсах и викторинах. А мастера handmade представят свои уникальные работы на площадке около павильона.

Праздничная программа мероприятий начнется с 12:00.

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