В Электростали продолжается благоустройство «народных троп»

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В рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» всего в 2024 году в городском округе Электросталь будет обустроено 44 народные тропы общей площадью 7,7 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие дорожки уже готовы в разных районах города. Например, обустроенные тропы появились по следующим адресам:

пр-кт Ленина, д. 6, 4, 4а, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4; ул. Пушкина, д. 36 (пешеходная дорожка от проспекта Ленина д. 4, 4а в сторону МОУ «СОШ № 15» с УИОП) — 2 участка.

ул. Николаева, д. 3, 5, ул. Советская, д. 12а, 16а, 14, 14а, пр-кт Ленина, д. 32/16, 34, проезд Чернышевского, д. 17, 15 (пешеходная дорожка от ул. Николаева, д. 3, 5, ул. Советская д. 12 к МОУ СОШ № 1) — 2 участка.

ул. Победы, д. 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, ул. Мира, д. 30б, 30в, 28Б (пешеходная дорожка от ул. Победы, д. 15 корп. 4 к МОУ «Гимназия № 4» к Детскому садику № 17 «Аленушка») — 4 участка.

ул. Западная, д. 13; ул. Ялагина, д. 16, 18, 18-а, 22 (пешеходная дорожка от ул. Ялагина, д. 18а, 16 к МОУ СОШ № 22, к МОУ СОШ № 5, к МБУДО художественной школе имени Н. Н. Лаврентьевой) — 5 участков.

Работы по обустройству пешеходных троп в городском округе подходят к завершению.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.