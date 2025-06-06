В Электростали приступили к благоустройству сквера «Защитникам неба»

В Электростали подрядчик приступил к подготовительным работам около памятника «Защитникам неба». Строительную площадку уже обнесли забором и начали демонтаж старого асфальта и бордюров. Эта территория была выбрана жителями для благоустройства в ходе Всероссийского голосования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По проекту здесь будет обустроен сквер, приведен в порядок сам памятник, около которого уложат тротуарную плитку и поставят скамейки. Планируется, что в сквере появятся новые пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, здесь оборудуют современное освещение и видеонаблюдение. Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Сквер «Защитникам неба» посвящен бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. Он расположен недалеко от входа в парк «Авангард» и занимает площадь 1,4 га. На его территории установлен памятник-зенитка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.