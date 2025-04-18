В Электростальском колледже прошло мероприятие Молодой Гвардии Московской области, направленное на развитие студенческого лидерства и вовлечение молодежи в общественно-политические процессы. Об этом сообщила пресс-служба Молодой Гвардии.

В первой части программы активисты Молодой Гвардии совместно с директором колледжа организовали обход учреждения после капитального ремонта для депутата Государственной Думы Геннадия Панина и Депутата Московской Областной Думы Линары Самединовой. Гостям показали новые учебные пространства, аудитории и мастерские, рассказали о ключевых направлениях студенческой активности и обсудили существующие форматы поддержки и самореализации молодежи.

Затем прошел «Диалог на равных» с участием парламентариев. Студенты задавали вопросы, касающиеся будущего образования, поддержки молодежи и социальной активности.

«Политика на самом деле — это не что-то далекое, а реальные действия, которые меняют жизнь людей вокруг. Нужно быть не просто наблюдателем, а частью изменений, начинать действовать, а не ждать „удобного момента. Надеюсь, от студентов Электростали мы в скором времени увидим общественные инициативы. А „ПолитЗавод“ маршрут построит», — сказал депутат Государственной Думы Геннадий Панин.

Ключевым блоком встречи стала презентация федерального проекта «ПолитЗавод» — площадки, где молодежь получает реальные инструменты для старта в общественной и политической деятельности.

«ПолитЗавод — это не просто проект, а настоящая возможность для молодых проявить себя, получить практические навыки и опыт работы рядом с теми, кто принимает решения. Если вы чувствуете в себе силы, неравнодушны к происходящему и хотите влиять на будущее — этот маршрут точно для вас», — рассказала депутат Московской Областной Думы Линара Самединова.

По словам руководителя Молодой Гвардии Московской области Дианы Алумянц, встреча в Электростали — часть большой региональной стратегии.

«Мы не просто приходим рассказать — мы даем точку входа. „ПолитЗавод“ — это территория роста, где каждый студент может стать автором изменений, а не просто наблюдателем. И именно в таких городах, как Электросталь, формируется та самая опора региона — активная, умная, неравнодушная молодежь», — сказала руководитель Молодой Гвардии Московской области Диана Алумянц.