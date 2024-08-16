В Электростали помогли курянам

Предприниматели городского округа Электросталь собрали комплекты постельного белья, матрацы, медикаменты, вещи, генераторы, газовые плиты.

В сборе также приняли участие глава городского округа Электросталь Инна Волкова и ее заместители.

Весь собранный груз передали в гуманитарный пункт «Электростальский тыл», откуда он отправится по назначению в Курскую область.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.