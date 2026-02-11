В Электростали подвели итоги работы совета ветеранов за 2025 год

В Электростали 10 февраля в центре культуры «Досуг» состоялось торжественное мероприятие, на котором подвели итоги работы местной общественной организации «Совет ветеранов» за 2025 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Совет ветеранов в 2025 году сосредоточил деятельность на подготовке и проведении мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Работа организации велась по пяти основным направлениям: патриотическое воспитание молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий, социальная защита ветеранов, медицинское и лекарственное обеспечение, а также организационно-методическая поддержка и взаимодействие с первичными организациями.

Торжественную часть встречи дополнили выступления творческих коллективов культурных центров округа. Хореографические и вокальные номера подчеркнули значимость вклада ветеранов и создали атмосферу уважения и благодарности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.