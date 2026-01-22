В Электростали подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В течение декабря все учреждения, предприятия, торговые объекты Электрогорска преображали свои фасады, интерьеры и прилегающие территории, чтобы подарить жителям праздничную волшебную атмосферу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В четверг, 22 января, в Центре культуры «Досуг» состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей. Церемонию награждения открыл Глава городского округа Электросталь Филипп Александрович Ефанов. Он поприветствовал собравшихся и отметил важность их вклада в создание праздничного настроения для всех жителей.

Конкурс проходил в трех номинациях: «Лучшее внешнее новогоднее оформление здания», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление помещения» и «Лучшее новогоднее оформление территории». Среди награжденных в различных номинациях 69 участников: организации, предприятия, медицинские и образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, кафе, рестораны и магазины.

Встречу украсили творческие коллективы, исполнив вокальные и хореографические номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.