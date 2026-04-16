В Электростали Подмосковья подвели итоги «Зарницы 2.0»

Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился 15 апреля в Электростали. Победители представят округ на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финалом игры стали соревнования младшей возрастной категории. В них приняли участие 140 школьников из всех образовательных учреждений округа.

Юные участники прошли семь испытаний: «Меткий стрелок», «Лабиринт», этапы по строевой подготовке и оказанию первой помощи, интеллектуальную викторину, конкурс «Дешифровщик» и творческое представление отрядов. Организаторы отметили, что команды продемонстрировали хорошую физическую подготовку, смекалку и сплоченность.

По итогам всех этапов определили лучшие команды. В старшей и средней возрастных категориях округ на региональном этапе представит школа № 22, в младшей категории — гимназия «Новое поколение».

«Зарница 2.0» — это не просто соревнования, это школа дружбы, дисциплины и любви к своей Родине», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.