В Электростали оценили готовность парка «Авангард» к лету

Комиссия 22 апреля проверила готовность парка «Авангард» в Электростали к летнему сезону и дала положительную оценку состоянию территории и оснащению. Специалисты осмотрели инфраструктуру, технику и пляжную зону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия осмотрела территорию парка, уделив внимание общему состоянию и техническому оснащению для безопасного и комфортного отдыха. Специалисты проверили наличие уборочной техники и инвентаря для летнего сезона.

В парке имеется все необходимое оборудование, которое позволит поддерживать чистоту и порядок на всей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.