В Электростали отметили День ветеранов боевых действий

1 июля в России отметили День ветеранов боевых действий. В этои день электростальцы вместе со всей страной вспоминали подвиги героев, чтили память павших воинов и выражали признательность ныне живущим ветеранам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мемориальном комплексе у Вечного огня собрались неравнодушные жители города. Среди них были представители администрации, участники общественных и молодежных организаций, а также члены Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства», участники локальных конфликтов. Здесь состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о тех, кто отдал жизнь, защищая нашу великую страну.

Обратившись к собравшимся, глава Электростали Инна Волкова выразила глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких на передовой. Она подчеркнула, как важно помнить тех, кто навеки остался на полях сражений, и поблагодарила всех, кто сегодня активно занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Также в этот день в культурных учреждениях города для молодёжи состоялись показы документальных фильмов о событиях СВО, после которых молодые люди встретились с ветеранами боевых действий.

Этот день напомнил о важности единства и поддержки, которую мы можем оказать тем, кто мужественно отстаивает интересы нашей Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.